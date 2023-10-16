Конституционный суд Грузии разрешил импичмент президента Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Суд признал, что Зурабишвили совершала зарубежные поездки и встречалась с официальными лицами без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции страны.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили в начале сентября из-за того, что президент продолжила зарубежные визиты, несмотря на отказы со стороны правительства, и совершила по меньшей мере 10 поездок в Европу.