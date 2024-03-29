Президент Украины Владимир Зеленский позвонил спикеру Палаты представителей США республиканцу Майку Джонсону и призвал его ускорить голосование по дополнительному бюджетному запросу, включающему около 60 млрд на различные статьи, связанные с поддержкой Киева.

Ранее выделенные на эти цели средства практически исчерпались, что усугубило дефицит боеприпасов в украинской армии.

Законопроект, предусматривающий ассигнования на помощь Украине, Израилю и Тайваню был принят Сенатом 13 февраля, но Палата представителей, где республиканцы имеют шаткое арифметическое большинство, пока не ставила документ на рассмотрение. Это решение должен принять спикер.

Джонсон примыкает к трампистскому крылу Республиканской партии и сильно зависит от него. Последователи Трампа открыто выступают за прекращение помощи Украине и грозили сместить спикера с должности, если он выставит на голосование этот законопроект. В апреле численное превосходство республиканцев в палате уменьшится до одного голоса; считается, что если выставить законопроект об Украине на голосование, то он пройдет голосами большинства демократов и небольшого числа республиканцев.

В американских политических кругах обсуждается возможность того, что демократы могли бы спасти Джонсона от отставки в обмен на одобрение помощи Украине.

В изложении Зеленского, он рассказал Джонсону о том, что он назвал «воздушным террором» России — только за прошлую неделю она обрушила на Украину сотни ракет, дронов и планирующих бомб.