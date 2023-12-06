Зеленский в последний момент отменил онлайн-брифинг для сенаторов США

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для американских сенаторов, во время которого должен был рассказать о ситуации на фронте и потребности Киева в оружии.

Лидер демократов в верхней палате парламента США отметил необходимость поддерживать Украину, поскольку "это поворотный момент западной цивилизации, исторический момент – и откладывать это больше нельзя".

"Кстати, Зеленский не смог присоединиться к нашему брифингу в 15:00 (22:00 по Киеву) – что-то произошло в последнюю минуту", – добавил Шумер.

Он, однако, отметил, что перед сенаторами выступит сенатор-демократ Марк Уорнер, "который прекрасно знает, насколько отчаянно Украина нуждается в помощи, запрос на которую прислал президент".

Шумер накануне объявил, что Зеленский должен был выступить перед американскими сенаторами на закрытом брифинге с помощью защищенной видеоконференции, чтобы проинформировать их о состоянии войны в Украине и необходимости поддержки Киева.