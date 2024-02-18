Последнее обновление: 18.02.2024 09:59

Байден назвал отход ВСУ из Авдеевки следствием бездействия Конгресса

Президент США Джо Байден называет бездействие Конгресса одной из причин того, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.

"Сегодня утром украинские военные вынуждены были оставить Авдеевку вследствие того, что им пришлось ограничить использование боеприпасов в результате сокращения поставок – из-за бездействия Конгресса, и Россия получила первые заметные успехи за много месяцев", – говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Байден подчеркнул необходимость срочного одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на нацбезопасность для снабжения украинских военных. Президент Байден подтвердил мощную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны власти США и американского народа", – также сказано в сообщении.

В субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

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