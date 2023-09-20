Последнее обновление: 20.09.2023 11:53

Зеленский призвал Трампа поделиться мирным планом по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом по Украине, но подчеркнул, что не будет уступать территорию России.

Об этом Зеленский заявил в эфире CNN после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

«Поэтому (если) идея заключается в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира», – сказал Зеленский.

Отмечается, что во время майской встречи CNN Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, вместо этого заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

Трамп заявил, что урегулирует войну России в Украине за один день.

В эфире NBC «Meet the Press» о том, позволит ли это соглашение путину сохранить территории, которые он захватил, Трамп сказал: «Нет, нет. Я бы заключил справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо».

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