Последнее обновление: 10.07.2023 13:10

США признали, что знали о неформальных переговорах экс-чиновников с Лавровым

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США знали о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В интервью ABC News он заверил, что правительство США не участвовало в переговорах, а «эти дискуссии проходили на частном уровне".

"Мы не передавали через них сообщения. Мы не создавали для них почву. Мы не поощряли эти дискуссии и не порождали их никоим образом", – подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос о том, не должна ли была Украина знать об этих встречах, он отметил, что "нет ничего необычного в том, что частные лица обсуждают с российскими официальными лицами любой круг вопросов".

"Президент был непреклонен: ничего не будет сказано об Украине, о прекращении этой войны без Украины за столом переговоров. Поэтому я могу понять беспокойство и обеспокоенность по этому поводу. Но еще раз хочу заверить, что правительство США не стоит за этими переговорами", – подчеркнул Кирби.

Ранее появилась информация, что в Киеве обеспокоены сообщениями о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, опасаясь, что это может свидетельствовать об ослаблении поддержки Украины со стороны США.

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