Трамп допускает аннексию украинских территорий для завершения войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Киеву возможно, придется уступить часть территории России для того, чтобы положить конец российско-украинской войне.

Трамп, который стремится принять участие в выборах президента в 2024 году, сказал, что хочет, чтобы "люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны", передает Reuters.

Он допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну. Он сказал, что если бы он был президентом, то все было бы "предметом переговоров".

"Я думаю, что они имели бы право оставить себе большую часть того, что они получили, и я думаю, что Россия также согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", – заявил Трамп.

"Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, – это установление мира: свести Россию и Украину вместе и заключить мир. Вы можете это сделать. Сейчас самое время сделать это, объединить две стороны, чтобы принудить их к миру", – добавил экс-президент США.

Трамп также прокомментировал военный мятеж "Вагнера".

"Можно сказать, что он (Путин) все еще там, он все еще силен, но он, безусловно, был, я бы сказал, несколько ослаблен, по крайней мере, в сознании многих людей", – заявил Трамп.

Относительно обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против Путина Международным уголовным судом в марте прошлого года, Трамп сказал, что судьбу Путина следует обсуждать, когда война закончится, "потому что сейчас, если вы поднимете эту тему, вы никогда не достигнете мира, вы никогда не достигнете урегулирования".