Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

Канада объявила о новых санкциях против РФ из-за смерти Навального

Канада в воскресенье объявила о новом раунде санкций против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Новые санкции направлены против шести должностных лиц, в частности высших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, а также судебной и пенитенциарной служб, говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Ранее восемь стран Европейского Союза призвали наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарной системы в связи со смертью ранее в этом месяце российского оппозиционера Алексея Навального.

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