Канады расширила санкции против РФ из-за вторжения в Украину

Канада вводит санкции против ряда физических лиц и предприятий, которые пытаются уничтожить культурные объекты и институты Украины.

"Канада вводит санкции против 24 физических и 17 юридических лиц (...) в рамках положений о специальных экономических мерах", - говорится в опубликованном в субботу на сайте МИД Канады сообщении.

В частности, в санкционный список попали бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, блогер Юрий Подоляка и журналист Игорь Друзь.

Ряд музеев Крыма, Мариуполя и Мелитополя, региональные министерства культуры, образования и науки также попали в список, передает Интерфакс.

Ранее канадское телевидение сообщило о введении премьер-министром Канады Джастином Трюдо санкций за предполагаемую поддержку военного вторжения РФ в Украину.

Канадский премьер в субботу также объявил о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 млн канадских долларов ($375 млн). Кроме того, он отметил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов.