Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ и Комсомолки

Правительство Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского объявило о введении санкций против 63 российских физических и юридических лиц.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По словам канадского премьера, подсанкционные лица "причастны к незаконному перемещению и содержанию украинских детей, генерированию и распространению дезинформации и пропаганды", а также ядерной программы РФ.

Согласно информации на сайте МИД Канады, санкционные ограничения вступили в силу 20 сентября.

В санкционном списке значатся Московский государственный институт международных отношений и его ректор Анатолий Торкунов, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда", Высшая школа экономики РФ, российские молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия" и "Движение первых", так называемые аналитические центры – дискуссионный клуб "Валдай", Российский совет по международным делам и Совет по внешней и оборонной политике.

Среди физических лиц в списке упоминаются министр труда РФ Антон Котяков, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков и "Русское географическое общество", которое возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.