США допускают размещение Россией ядерного оружия в космосе

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.

Как утверждается, разведывательные данные, которые просил рассекретить председатель разведывательного комитета Палаты представителей США Майк Тернер, "касаются того, что россияне хотят запустить ядерное оружие в космос".

ABC News уточняет: речь идет не о гипотетическом сбросе Россией ядерного оружия на Землю, а скорее о том, что это оружие может быть использовано против спутников.

"Это очень тревожно и очень секретно", – сказал ABC News один источник, который назвал это "большой проблемой".

Публично о том, чего именно касается "серьезная угроза нацбезопасности" США, не раскрывалось, в то же время многие члены Конгресса США, которые назвали вопрос серьезным, уверяли, что он не должен вызывать общественную тревогу.

Ранее, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". По его словам, речь идет о срочном вопросе "относительно дестабилизирующего иностранного военного потенциала".

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".