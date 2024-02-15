Последнее обновление: 15.02.2024 09:31

США допускают размещение Россией ядерного оружия в космосе

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.

Как утверждается, разведывательные данные, которые просил рассекретить председатель разведывательного комитета Палаты представителей США Майк Тернер, "касаются того, что россияне хотят запустить ядерное оружие в космос".

ABC News уточняет: речь идет не о гипотетическом сбросе Россией ядерного оружия на Землю, а скорее о том, что это оружие может быть использовано против спутников.

"Это очень тревожно и очень секретно", – сказал ABC News один источник, который назвал это "большой проблемой".

Публично о том, чего именно касается "серьезная угроза нацбезопасности" США, не раскрывалось, в то же время многие члены Конгресса США, которые назвали вопрос серьезным, уверяли, что он не должен вызывать общественную тревогу.

Ранее, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". По его словам, речь идет о срочном вопросе "относительно дестабилизирующего иностранного военного потенциала".

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он лично связался с ведущими законодателями из комитетов по вопросам национальной безопасности до того, как Тернер публично предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование