Россия репетировала применение ядерного оружия против крупной мировой державы

Россия репетировала применение ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на 29 секретных военных документов 2008-2014 годов, с которыми ознакомилась в издании и достоверность которых подтвердили эксперты.

По данным FT, рассматривался и сценарий отражения вторжения со стороны Китая.

Эксперт по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк заявил, что Россия продолжает проводить тренировки с ракетами, способные нести ядерное оружие, на Дальнем Востоке недалеко от границы с Китаем. «Многие из этих систем способны поразить только Китай», — отмечает он.

Среди прочего, эти документы показывают, что порог возможного применения тактического ядерного оружия у России ниже, чем об этом говорится официально. Согласно документам, к поводам для применения ТЯО относятся «враждебные нападения» на российскую территорию или, например, уничтожение 20% российских подводных лодок стратегическими баллистическими ракетами. А также как повод рассматриваются очень высокие потери вооружённых сил, которые «безвозвратно приведут к их неспособности остановить агрессию крупного противника» — то есть к «критической ситуации для государственной безопасности России».