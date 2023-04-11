Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Россия во вторник провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Данный пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", - сказано в сообщении. Ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.