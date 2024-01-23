Польша подняла в воздух самолеты из-за ракетного удара РФ по Украине

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты на фоне очередного ракетного удара РФ по Украина, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Россия утром подняла в воздух самолеты стратегической авиации. Были произведены пуски ракет с самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о семи пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Киеву.

«В настоящее время уже семь пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте», — сообщил Кличко.