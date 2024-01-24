В России разбился самолет Ил-76

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76, который, как утверждают свидетели и некоторые украинские медиа, был сбит.
По версии Минобороны РФ на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
В украинских медиа говорится, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Еще один Ил-76 с украинскими военнопленными развернулся после падения самолета в Белгородской области, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов.