Россия позволила ОБСЕ согласовать председательство Мальты на 2024 год

Страны-участницы ОБСЕ согласовали решение о том, что в 2024 году председательство в организации перейдет к Мальте, заявил глава МИД председательствующей в ОБСЕ Северной Македонии Буяр Османи на открытии заседания ОБСЕ в Скопье.

По его словам, уже согласовано решение о том, что Мальта будет председательствовать в ОБСЕ в 2024 году. Формальное утверждение мальтийского председательства состоится в пятницу 1 декабря.

"Республика Мальта взяла на себя эту важную ответственность с согласия всех государств-членов. И я уверен, что Эстония станет ответственным председательствующим ОБСЕ и этот момент наступит очень скоро", – отметил Буяр Османи.

На прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

В понедельник Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц официально утвердить Мальту на посту председателя организации в 2024 году.

Однако Россия согласилась на Мальту только при условии, что на заседании ОБСЕ в Скопье будет допущен находящийся под санкциями глава МИД РФ Сергей Лавров.