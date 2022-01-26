Россия не пустила латвийских инспекторов ОБСЕ в Брянскую и Смоленскую области

Россия отказала инспекторам из Минобороны Латвии, которые на этой неделе должны были посетить Брянскую и Смоленскую области в рамках контроля над вооружениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Визит инспекторов планировался с 24 по 29 января, однако 21 января Латвия получила отказ. В качестве причины российская сторона назвала угрозы из-за распространения коронавируса,сообщило Минобороны Латвии.

«Этот отказ непонятен в ситуации, когда Россия массово концентрирует свои войска на границе с Украиной, в то же время заявляя, что не планирует вторжения», — говорится в сообщении латвийского министерства.

Глава Минобороны Артис Пабрикс допускает, что «России есть что скрывать и она не желает раскрыть подлинный размер своей военной активности и свои намерения», передает РБК.

Несмотря на отказ, российское Минобороны 24 января разместило на своем сайте сообщение о прибытии в страну четырех инспекторов из Латвии. В этот день начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что латвийские инспекторы проверят российские военные объекты в Брянской и Смоленской областях, его слова приводили информагентства. На сайте Минобороны этого сообщения нет. Рыжков указывал также, что Россия дала согласие на инспекцию.

Предполагалось, что инспекторы оценят «масштаб военных действий» под Брянском и Смоленском в рамках Венского документа 2011 года, сообщили в Минобороны Латвии. Документ о мерах укрепления доверия и безопасности подразумевает, что члены ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах и системах вооружений, а также о планировании в оборонной сфере. Соглашение разрешает присутствие наблюдателей на ряде военных объектов.

О том, что Россия из-за коронавируса приостановила мероприятия в рамках Венского документа, сообщило также Минобороны Эстонии.