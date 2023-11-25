Последнее обновление: 25.11.2023 10:15

Северная Македония пустит Лаврова на встречу ОБСЕ

Категории: Россия ОБСЕ

Правительство Северной Македонии на заседании в пятницу разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Решение северомакедонского правительства позволяет Министерствам обороны и иностранных дел "принимать дополнительные решения о выдаче разрешений на пролет и приземление российских самолетов во время тринадцатой министерской встречи в Скопье в период с 29 ноября по 1 декабря".

"Это дополнение соответствует регламенту ЕС и положениям ограничительных средств, которые предусматривают исключения из ограничений, о которых идет речь, для международных конференций, как-то саммит ОБСЕ в Скопье", – говорится в сообщении правительства.

По данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, и 24 журналиста – всего 85 человек.

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