Финляндия перестала пускать в страну велосипедистов из России

Финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах, сообщила в воскресенье телерадиокомпания Yle.
Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии рассказал, что нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.
"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", – сказал он.
По словам Луккари, в прошлом люди, которые пересекали границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок.
"Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", – пояснил он.
Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.
"С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу", – говорит Луккари.
Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.