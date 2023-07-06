Россия высылает 9 финских дипломатов и закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

Россия высылает девять финских дипломатов и закроет с 1 октября генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении МИД РФ.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.

Среди действий Хельсинки, которые не устраивают РФ, "дискриминация россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала".

В МИД РФ также заявили, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО "создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима к войне и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против страны".

Финляндия в ответ на высылку финских дипломатов из РФ и решение остановить работу генконсульства в Петербурге может закрыть консульство России в городе Турку, сообщил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

"Меры, объявленные сегодня Россией, являются жестким и асимметричным ответом на решение Финляндии о высылке. Я говорил с лидерами правящих партий. Мы готовим аналогичные меры", – сообщил Ниинистьо.