Последнее обновление: 19.07.2023 18:48

Финляндия закрывает генконсульство России в Турку

Финляндия отзовет лицензию Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года, сообщает Yle.

Соответствующее решение было принято по итогам обсуждений между президентом страны Саули Ниинистё и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как отметили в комитете, закрытие генконсульства России в Турку является мерой в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В комитете отметили, что закрытие Россией генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку российских дипломатов.

На встрече также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне – главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии.

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