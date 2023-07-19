Финляндия закрывает генконсульство России в Турку

Финляндия отзовет лицензию Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года, сообщает Yle.

Соответствующее решение было принято по итогам обсуждений между президентом страны Саули Ниинистё и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как отметили в комитете, закрытие генконсульства России в Турку является мерой в ответ на закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В комитете отметили, что закрытие Россией генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало асимметричным ответом на ранее объявленную Финляндией высылку российских дипломатов.

На встрече также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне – главном городе Аландских островов – шведскоязычного региона в составе Финляндии.