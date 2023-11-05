ЕС подтверждает новые санкции против РФ на следующей неделе

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию СМИ, что на следующей неделе Евросоюз объявит о 12-м пакете санкций против России.

Об этом она сказала во время своего выступления в Верховной Раде Украины.

"На следующей неделе мы объявим новый 12-ый пакет санкций о РФ. Мы будем вводить санкции пока не наступит мир", – заявила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Европа многому учится у Украины, которой не надо учиться, как быть европейцами, поскольку, отметила президент Еврокомиссии, украинцы уже являются европейцами.

"Я уверена, что вы можете достичь свои амбициозные цели и открыть процесс переговоров уже в этом году о вступлении в ЕС. Европа хочет инвестировать в вас. И поэтому мы вводим план, который предоставит 50 млрд € для вас. Это больше чем любая страна получала после плана Маршала", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, важная задача – максимально эффективно использовать эти деньги, поэтому ЕС вместе с Украиной разрабатывали план реформ.

"Вы учите нас настоящему значению Европы. Мы привозим солидарность народа Европы к вам. Но мы не привозим Европу сюда, так как она уже здесь. Вместе мы можем победить в этой битве и закончить построение нашего союза. Вместе мы и есть Европа", – резюмировала президент Еврокомиссии.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.