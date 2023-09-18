Bloomberg узнал, что может войти в 12-ый пакет санкций ЕС против России

Государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

В новом пакете могут быть введены ограничения на торговлю российскими алмазами, которые планируют ввести государства "Группы семи".

Они также предполагают, что ЕС наконец попытается одобрить предложение использовать доходы, полученные от замороженных активов центрального банка России, для помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, некоторые члены Евросоюза – прежде всего Польша и страны Балтии – хотят усилить санкции против российского сжиженного газа и ИТ-услуг, а также наложить ограничения на ядерный сектор РФ, хотя последнее предложение не имеет значительной поддержки среди других государств.

Новый пакет санкций, добавляют источники Bloomberg, также будет содержать дальнейшие шаги, направленные на борьбу с обходом Россией санкций ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

По данным агентства, новый пакет санкций может быть принят в первой половине октября или объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на тот же месяц, но пока без конкретной даты.