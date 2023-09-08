Президент Еврокомиссии требует от ОАЭ ограничить реэкспорт санкционных товаров в РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг встретилась с лидером Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров, на которых обсуждали, в частности, экспорт санкционных товаров из страны Персидского залива в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, фон дер Ляйен назвала свои переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби "замечательными".

ОАЭ стали ключевым направлением для российских туристов, бизнесменов и тех, кто покидает свою страну после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года. Российские инвестиции в рынки недвижимости Дубая и Абу-Даби стремительно выросли.

Это также одна из нескольких стран, в которых в течение последних 18 месяцев наблюдался резкий рост импорта технологий, в частности полупроводников и передовой электроники из Европы и США. Союзники Украины запретили экспорт многих таких товаров в РФ в случае их использования в военных целях.

Фон дер Ляйен планировала попросить шейха Мохаммеда быть более конструктивным в решении этой проблемы, заявили собеседники агентства. ЕС хотел бы, чтобы ОАЭ взяли на себя обязательства делиться большим объемом данных по торговле в качестве первого шага.

С февраля 2022 года по июнь 2023 года Европейский Союз экспортировал в ОАЭ санкционных товаров военного назначения на сумму 1,8 миллиарда долларов. Экспорт полупроводников, радионавигационных устройств и других товаров, необходимых России для производства ракет, беспилотников и других систем вооружений, вырос на 55%.

По данным источников, ЕС также заинтересован в том, чтобы ОАЭ не использовались как канал, через который запрещенные российские товары попадают в Европу.

ЕС уже наложил санкции на несколько организаций, зарегистрированных в ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке российской оборонной промышленности.