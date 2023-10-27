Китай пропустит переговоры "по формуле" мира на Мальте

Китай не примет участие во встрече советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" на Мальте в эти выходные, сообщил Bloomberg.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, в список участников входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения прочного и справедливого мира, отметило агентство.

Украина стремится провести саммит по миру в конце этого года, и привлечение Пекина к участию в нем считается решающим для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как полагают, имеют определенное влияние на Путина.

Встреча на Мальте следует за аналогичными встречами в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе.

Очередная встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.