WSJ: Китай потребовал оставить за Россией оккупированные территории Украины

Китай настаивает на том, чтобы Россия сохранила за собой оккупированные украинские территории, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с итогами европейского турне китайского посланника-миротворца Ли Хуэя.

Посетив Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, китайский дипломат, в прошлом посол в Москве, призвал как можно скорее закончить российско-украинский конфликт и не допустить его разрастания, рассказали источники WSJ.

Однако, отмечает издание, китайский дипломат получил в Европе "прохладный прием".