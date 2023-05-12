Китай отправляет спецпредставителя в Украину

Власти Китая в пятницу заявили, что 15 мая отправят специального представителя в Украину, Россию и другие европейские страны для обсуждения "политического урегулирования" войны в Украине.

"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", - заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции, передает AFP.

70-летний Ли Хуэй провел 16 лет своей карьеры, работая либо в Советском Союзе, либо в России, а с 2009 по 2019 год был послом Китая в Москве.