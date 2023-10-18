Байден намерен просить о $100 млрд для помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с дополнительным запросом о выделении 100 миллиардов долларов, в частности, для оборонной помощи Украине и Израилю, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме помощи Украине и Израилю пакет будет включать финансирование охраны границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню, отметили источники агентства.

Решение просить Конгресс о выделении комплексного пакета направлено на то, чтобы заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе, которые выступают против увеличения помощи Украине.

Включение финансирования охраны границы также может помочь получить поддержку республиканцев, которые давно связывают дополнительную иностранную помощь с решением проблемы наплыва мигрантов в США.

Один из собеседников агентства рассказал, что детали пакета все еще прорабатываются и что сумма будет покрывать целый финансовый год.

Предыдущий запрос Белого дома, который предусматривал выделение Украине 24 миллиардов долларов, охватывал лишь трехмесячный период.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация направит запрос "до конца этой недели" и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

"Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, потому что потребности большие как в Израиле, так и в Украине", – сказал он.

Однако любой запрос от Белого дома должен быть сначала одобрен Палатой представителей, но Палата не сможет этого сделать без избрания нового спикера.