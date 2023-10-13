Байден представит план финансирования Украины и Израиля на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, которое не приводит каких-то подробностей, администрация Байдена планирует попросить у Конгресса дополнительные средства на военную помощь Украине и Израилю.

В то же время, отмечает Reuters, некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам привязать помощь Израилю к поддержке Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг подтвердила, что на следующей неделе Байден представит запрос на дополнительное финансирование, не указывая деталей.

В среду NBC News сообщил, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.