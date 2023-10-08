Байден намерен запросить у Конгресса до $100 млрд. помощи для Украины

Администрация президента США рассматривает возможность обратиться к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший в истории пакет финансирования на вооружение и гуманитарную помощь Украине из-за опасений, что постоянные споры о расходах могут повредить Байдену на выборах 2024 года.

Это позволит избежать дальнейших дебатов в Конгрессе США относительно одобрения расходов на помощь Киеву в течение следующего года, пишет The Telegraph.

"Идея "большого пакета" имеет гарантированную поддержку многих членов администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы речь шла об одноразовом большом законопроекте и чтобы с этим не пришлось иметь дело до следующих выборов", – сказал The Telegraph информированный источник.

Представитель администрации США сообщил изданию, что Белый дом "не принимает никаких решений относительно того, делать ли один большой пакет, или о том, какой будет его сумма" до избрания нового спикера Палаты представителей после отправки в отставку Кевина Маккарти.

Но он подтвердил, что большой пакет для финансирования Украины является "одним из вариантов", который рассматривается.

The Telegraph прогнозирует, что "большой пакет" в случае голосования в Конгрессе получит поддержку и в Сенате, где большинство представителей обеих партий поддерживает Украину, и в Палате представителей, где влияние ультраправого республиканского крыла недостаточно для блокирования этого решения.