Последнее обновление: 12.10.2023 10:58

Воздушные Силы Украины ночью сбили 28 запущенных РФ "шахедов"

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 12 октября уничтожила 28 запущенных Россией дронов-камикадзе, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Россия атаковала Украину ударными дронами типа Shahed с северного и южного направлений – из Белгородской области и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

«Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины… Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28 «Shahed-131/136», - говорится в сообщении.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование