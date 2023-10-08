ISW: Кремль с помощью ХАМАС открыл второй фронт против Украины

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАС в Израиле в надежде на снижение поддержки Украины со стороны Запада и США.

Так, после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября Россия обвинила Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Также россияне считают, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину, сосредоточив внимание на Ближнем Востоке.

Зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники должны «заниматься» работой над «палестинско-израильским урегулированием», а не «вмешиваться» в дела РФ и оказывать военную помощь Украине.

Такие нарративы Кремля, отмечают аналитики, нацелены на западную аудиторию с целью посеять зерно раздора и уменьшить поддержку Украины. Также пропагандисты стремятся деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и заодно убедить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военные усилия Украины.