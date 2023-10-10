Воздушные силы Украины сбили 27 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные силы ВС Украины минувшей ночью уничтожили 27 запущенных Россией дронов-камикадзе, сообщает командование Воздушных сил ВС Украины.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с Просил обороны Украины, уничтожено 27 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 10 октября 2023 года Россия атаковала юг Украины 36 ударными БпЛА типа "Shahed". Пуски осуществлялись с мыса Чауда (ТОТ Крым). ВСУ также сообщили, что за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

«Враг нанес один ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», – говорится в сообщении.