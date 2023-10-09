Россия возобновила экспорт дизтоплива из морских портов

Экспорт дизельного топлива из России возобновился из морских портов в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Так, в порту Новороссийска за выходные было отгружено 26 тыс. т, через Приморск - 43 тыс. т, сейчас грузится еще три танкера.

В сообщении пресс-службы правительства в пятницу говорилось, что снимается ограничение на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного ДТ.

В тот же день было опубликовано постановление, разрешающее поставки дизтоплива, которое было оформлено на экспорт до 6 октября или уже оформляется и принято "Транснефтью" к перевозке морским транспортом, а также товаров "для служебного пользования".

Это и другие постановления не содержат информации, каким образом отслеживается условие поступления на внутренний рынок минимум половины от произведенного дизтоплива.

По словам источников, Минэнерго составляет графики отгрузки на экспорт с учетом поставок 50% дизтоплива на внутренний рынок.