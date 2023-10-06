Россия сняла запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство России сняло запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам через порты. Ограничения на экспорт бензина остаются в силе.

РФ ввела запрет на экспорт дизеля и бензина 21 сентября, чтобы остановить рост цен на топливо на внутреннем рынке.

После снятия запрета нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут продавать за рубеж до 50% произведенного дизеля. Остальное должны продавать на внутреннем рынке, говорится в сообщении правительства РФ.

Также Антимонопольная служба РФ указала заводам снизить цены на нефтепродукты. При этом с 1 октября российским НПЗ вернут госдотации.

После того как в феврале 2023 года Европейский Союз запретил импорт российского топлива, Россия перенаправила экспорт дизеля и бензина в Бразилию, Турцию, несколько стран Северной и Западной Африки и страны Персидского залива.