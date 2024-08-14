Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Правительство РФ ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября.

"С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", - говорится в Telegram-канале правительства.

Ограничение не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи, уточняется в сообщении.

В настоящее время в России действует временный запрет на экспорт бензина, введенный правительством с 1 марта по 31 августа 2024 года. С 20 мая и до конца июля действие запрета приостанавливалось в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями.

Предыдущий запрет на экспорт нефтепродуктов (первый в истории России) действовал осенью 2023 года.