Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России, заявил находящийся с визитом в ФРГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», - заявил Токаев, которого цитируют немецкие СМИ.

Он также заявил, что выступает за немедленное прекращение военных действий между Россией и Украиной и мирные переговоры на основании устава ООН. «Нужно прекращать взаимные обвинения и вести переговоры, чтобы найти варианты, которые устроят обе стороны», — сказал Токаев.

Он проинформировал об отсутствии территориальных притязаний со стороны России.

"Граница была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе", - сказал Токаев.