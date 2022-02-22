Казахстан не будет признавать "ЛНР" и "ДНР"

Вопрос о признании Казахстаном так называемых “ДНР” и “ЛНР” сейчас не стоит, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, пишет УНН.

“Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном "Донецкой" и "Луганской республик" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН”, — сказал казахстанский министр, передает УНН.

Его также спросили о возможности отправления сил ОДКБ на Донбасс, на что он ответил, что “военные или миротворческие силы могут применяться только на пространстве ОДКБ”.

Для этого, сказал он, нужна резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН, который имеет свои миротворческие силы.