Власти Казахстана завели 10 дел об участии казахстанцев в войне в Украине

Власти Казахстана возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в войне в Украине, сообщает КазТАГ со ссылкой на Комитет нацбезопасности Казахстана.

"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Других деталей в комитете не сообщают, поскольку данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, участие в иностранных вооруженных конфликтах наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.