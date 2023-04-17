Последнее обновление: 17.04.2023 11:49

Власти Казахстана завели 10 дел об участии казахстанцев в войне в Украине

Власти Казахстана возбудили 10 уголовных дел по фактам участия граждан в войне в Украине, сообщает КазТАГ со ссылкой на Комитет нацбезопасности Казахстана.

"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

Других деталей в комитете не сообщают, поскольку данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Согласно статье 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан, участие в иностранных вооруженных конфликтах наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

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