Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 2024 года

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - говорится в указе.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу предписано ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы затем самостоятельно решить, оставаться ли в регионе.

Указ вступает в силу сразу после публикации, сообщают СМИ.

Решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" против армянских формирований. В НКР сообщали о массированных обстрелах. В Ереване заявили, что армянских военнослужащих к Карабахе нет.

Позднее в тот же день Баку назвал условия прекращения антитеррористических мероприятий: капитуляция и разоружение вооруженных формирований региона и самороспуск местного режима.

Позже Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры. Соглашение о прекращении огня было достигнуто 20 сентября при посредничестве командования российских миротворцев. В администрации Ильхама Алиева заявили, что Азербайджан получил гарантии, что армянские формирования в Карабахском регионе будут разоружены.

Представители Нагорного Карабаха и Азербайджана уже провели две встречи по вопросу о реинтеграции, сообщает Интерфакс.

С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. Правительство Армении в четверг сообщило, что "на территорию Армению въехали 65 036 насильственно перемещенных лиц". По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян.