Азербайджан рекомендует России не использовать словосочетание «Нагорный Карабах»

В связи с заявлением Минобороны России об ударах по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны Баку попросил «правильно называть территории Азербайджана»

Министерство обороны Азербайджана заявило о сожалении в связи с публикацией российским военным ведомством информации о действиях азербайджанских вооруженных сил и отражением данных только с одной стороны.

Ответ на заявление российского Минобороны опубликован на сайте азербайджанского военного ведомства, передает РБК.

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, «члены незаконных армянских вооруженных формирований» попытались устроить диверсию против подразделений азербайджанской армии, в связи с чем были приняты немедленные меры. Поскольку Ереван не вывел полностью свои войска с территории Азербайджана, указали в ведомстве, именно Армения нарушила трехстороннее соглашение 2020 года.

Минобороны республики попросило обеспечить вывод армянской армии и незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. Кроме того, ведомство указало, что на территории республики нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», а упомянутая в заявлении деревня называется не «Фурух», а «Фаррух».

Баку счел заявление Минобороны России о вхождении азербайджанских военных в зону ответственности российских миротворцев противоречащим декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

26 марта Минобороны России сообщило о четырех ударах по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух с азербайджанской стороны. Ведомство призвало Баку отвести войска из зоны ответственности российских миротворцев.

В последние дни ситуация в регионе вновь обострилась. 22 марта Армения сообщила, что в районе города Шуши прервалась подача газа в Нагорный Карабах «при явном вмешательстве азербайджанской стороны». Азербайджан счел обвинения необоснованными.

24 марта МИД Армении сообщил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Азербайджанский МИД в ответ сообщил, что «позиции и локации военных в регионе уточняются», и заявил о попытке Еревана использовать ситуацию с подачей газа для политических манипуляций. На фоне этих событий власти Нагорного Карабаха обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число миротворцев на линии соприкосновения.