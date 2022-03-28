Азербайджан отвел войска из села в Карабахе

Азербайджанские войска покинули село Фурух в Карабахе, которое они заняли 25 марта, сообщает Минобороны РФ.

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — говорится в сообщении, передает РБК.

Кроме того, Минобороны сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе. «В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована», — говорится в сообщении.

24–25 марта вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По данным ведомства, азербайджанские войска использовали беспилотники Bayraktar TB-2.