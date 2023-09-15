США расширили антироссийский санкционный список

Соединенные Штаты расширяют связанные с Россией санкционные списки за счет включения в них дополнительного числа компаний ее оборонно-промышленного комплекса, энергетического и финансового секторов и представителей элит.

"Госдепартамент и Министерство финансов США вводят дальнейшие санкции в отношении более чем 150 физических и юридических лиц», - говорится в сообщении Госдепа США.

"Сегодняшние санкции направлены на лиц, которые получают выгоду и поддерживают жестокую войну, которую Россия начала против Украины", – подчеркивается в сообщении.

Под новые ограничения США подпали компании из России, Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. В персональный список вошли 20 россиян, два жителя Эстонии, один житель Турции и один человек с двойным гражданством РФ и Грузии. Всего санкции затронули почти 70 физических и 100 юридических лиц.

Под рестрикции, в частности, подпали: "Русская медная компания" и ее основатель Игорь Алтушкин; "Автоваз", "Москвич", ГАЗ; Дубненский машиностроительный завода, НИМИ им. Бахирева, несколько ремонтных предприятий; Объединенная металлургическая компания; Сибирская угольная энергетическая компания, Путоранская горная компания, Пясинская горная компания, Амурская горнорудная компания и Дальневосточная горнорудная компания; "Соллерс"; Банк "Ак Барс"; Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans; Компании, работающие в Арктике, а также торгующие алмазами: ООО "Арктик энерджис", "Арктик Логистик", "Жемчужина Арктики", Grib Diamonds и "АГД Даймондс"; "Воркутауголь", "Разрез Лемберовский" и "Разрез Полярный"; "Ростелеком-Солар"; "Глобалтранс лимитед"; Два плавучих хранилища сжиженного природного газа "Коряк" и "Саам".

Исключение из санкций до 28 июня 2024 года сделано для морской перевозки в Японию нефти, добытой в рамках "Сахалина-2".