США расширили санкции против российского ВПК

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против более 150 физических и юридических лиц, причастных к уклонению России от ограничений и усилению ее военно-промышленного комплекса.

Санкции направлены на прекращение деятельности физических, юридических лиц и сетей в третьих странах, которые способствуют продаже ключевых технологий, оборудования и ресурсов для российской военно-промышленной базы.

В "черные списки", в частности, вошли АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", ООО "ПЛАЗА", АО "Аэрокон", ООО "ЛАГГАР ПРО" и ООО "ТСК Вектор". Также под санкции подпали еще шесть компаний, связанных с материально-техническим обеспечением военной отрасли, включая АО "75 АРСЕНАЛ".

Санкции ввели против более чем 75 компаний обрабатывающей промышленности и семи компаний технологического сектора, в том числе "Азимут Фотоникс", NISSA Digispace, PICASO 3D, двух компаний аэрокосмической отрасли - ООО "АВИАТЭКСИМ" и URALHELICOM.

В списки добавили восемь компаний транспортной сферы, включая "Карго Сервис Центр" и " ИТБ Логистика"; 10 компаний, связанных с электроникой, в том числе "Промтех-Дубна" и "Мордовская радиоэлектронная компания". Вместе с тем санкции коснулись ПАО "СИТИ" и ООО "Спектрум".

Среди прочего, под ограничения попали десятки компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Швейцарии, Сингапуре, Кыргызстане, Таджикистане и на Мальдивах.

Под санкциями оказались базирующиеся в КНР компании Beijing Yunze Technology Co., Ltd. и Chang Guang Satellite Technology Co., занимающиеся коммерческой спутниковой съемкой.

Помимо этого, под санкции подпали турецкие компании, которые поставляют России "товары высокой важности для российских производителей". Речь идет о компаниях Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv, Globus Turkey и других.

Также санкции ввели против базирующихся в ОАЭ структур, которые, по данным Минфина, поставляли в РФ запчасти и оборудование для самолетов, а также электрооборудование и металлорежущее оборудование. Среди них - AMC Service FZE, Griffon FZC, Aspect DWC LLC и другие.

Помимо прочего, под санкции подпал швейцарский экспортер электроники Tamestone. Так, Tamestone, по данным OFAC, осуществлял поставки российской компании Streloy E-commerce, в отношении которой тоже приняты ограничительные меры.

В санкционный список включили сингапурскую компанию Micro Electronics, которая специализируется на разработке электроники.Также США применили санкции в отношении мальдивской Intermodal Maldives, которая передавала российским компаниям авиационные запасные части, комплектующие для машин и целлюлозное волокно. Санкции затронули компанию в Киргизии Weitmann и в Таджикистане Kafolati Komil.