Великобритания инвестирует €163 млн в спутниковую компанию Eutelsat

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat привлек инвестиции в размере €163,3 млн от правительства Великобритании. Об этом сообщила компания.

В конце июня Eutelsat, конкурирующая со Starlink Илона Маска, получила от французского государства и других инвесторов €1,35 млрд. Таким образом, менее чем за месяц компания привлекла €1,5 млрд.

Eutelsat намерена использовать привлеченный капитал на рефинансирование долга, а также на наращивание числа спутников на низкой околоземной орбите (LEO).

Французское правительство является крупнейшим акционером Eutelsat с долей порядка 30%, индийская Bharti Space Limited занимает второе место, Британия - третье с долей почти 11%.