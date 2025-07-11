Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Представители США и Китая встретятся в Малайзии

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел Китая Ваном И в столице Малайзии в пятницу, 11 июля. Об этом пишет агентство Reuters.

Встреча государственного секретаря США с главой МИД Китая будет первой личной встречей на фоне напряженных торговых отношений между двумя странами.

Главный дипломат Вашингтона находится в Малайзии с первым визитом в Азию после вступления в должность, где участвует в Региональном форуме АСЕАН, где он уже накануне встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Отметим, 27 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, что грозило парализовать значительную часть торговли между странами.

Китай пока не объявил о новых договоренностях, однако сообщил об ускорении процесса согласования экспорта редкоземельных минералов. Ограничения Пекина на экспорт редкоземельных элементов были ключевым предметом споров.

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