США ввели санкции против российских банков и чиновников

США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России, сообщается на сайте Минфина.

Под ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряд банков, например, «Русский стандарт», Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, СПБ Биржа. Также санкции ввели против МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти»: омской «Газпром нефть Каталитические системы» и петербургской «Газпром нефть Научно-технологический центр».

Среди физических лиц в черном списке оказался замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, российский конструктор Александр Захаров, участвовавший в разработке беспилотников «Ланцет», и члены его семьи. Под ограничения попали Якуб Закриев, возглавивший АО «Данон Россия» (российскую «дочку» французской Danone) после передачи долей в компании Росимуществу, и его отец Салман Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни, передает РБК.

Под ограничения попали также граждане Турции, Швеции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств; в списке есть и компании, зарегистрированные в других странах, например, швейцарская Advanced Industrial Technologies, люксембургский East-West United Bank, несколько турецких логистических предприятий.

В свою очередь Минторг США ограничил поставки технологий для производителя беспилотников ZALA Aero и еще десяти российских организаций, так как их действия, по данным Вашингтона, «противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США. По той же причине в черный список внесли компанию Mvizion из Узбекистана.