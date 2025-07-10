Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС

Солнечная энергетика впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в Европейском союзе, опередив атомную, ветровую и угольную. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Ember.

В июне солнечная энергетика произвела 22,1% электроэнергии ЕС - на 18,9% больше, чем годом ранее.

Атомная энергетика - 21,8%, ветровая - 15,8%. Доля угля в электроэнергетическом балансе ЕС в июне упала до исторически низкого уровня в 6,1%.

По меньшей мере в 13 странах ЕС, включая Германию, Испанию и Нидерланды, зафиксирован самый высокий ежемесячный объем солнечной генерации.

Всего в июне благодаря рекордной солнечной активности и продолжающимся установлением солнечных электростанций солнечная энергетика выработала 45,4 (ТВт-ч) электроэнергии.