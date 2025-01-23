Солнечная энергия впервые обогнала уголь по генерации в ЕС

Европейский Союз впервые получил больше энергии от солнца, чем от сжигания угля. Об этом сообщает аналитический центр Ember.

В 2024 году солнечная энергетика обеспечила 11,1% электроэнергии в ЕС (304 ТВт-ч), обогнав уголь (269 ТВт-ч).

"Солнечная энергетика стала главным фактором сокращения использования ископаемого топлива в 2024 году", - говорится в отчете.

Тенденция к росту использования солнечной энергии охватила все страны ЕС.

Солнце и ветер удовлетворили 29% спроса на электроэнергию в ЕС, газ обеспечил 15,7%, а уголь - 9,8%. Атомная энергетика составляла 23,7% от общего производства электроэнергии, гидроэнергетика - 13,2%. В 2024 году доля возобновляемых источников достигла 47%.