Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, в отношении которой официальный Киев выразил разочарование.

"Страны G20 в этом заявлении отстаивали важность территориальной целостности, суверенитета – и это очень понятно", – сказал Блинкен в интервью CNN.

"Я был в комнате, когда все лидеры говорили сегодня с президентом Байденом, и из всего, что они говорили, было очень ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и долгосрочных условиях. И было также очень ясно, что последствия российской агрессии ощущаются не только во всех странах G20, но и во всех развивающихся странах", – добавил Блинкен.

Он подчеркнул важность того, "что G20 выступила как единое целое".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что декларация G20 не стала победой России.

"Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – отметил Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил тот факт, что в декларации отмечается "территориальная целостность" всех стран – даже несмотря на то, что в документе нет прямого осуждения РФ за вторжение в Украину.

По его словам, успехом является то, что в конце концов Россия отказалась от своего сопротивления такому решению, просто потому, что все остальные двигались в этом направлении.

"До сих пор мы имели очень успешное заседание G20. Успешное, ведь многое из того, что многие считали невозможным, удалось достичь", – подчеркнул Шольц.

МИД Украины выразил разочарование той частью итоговой декларации саммита лидеров G20, которая касается агрессии России против Украины, а также отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Нынешняя декларация группы не называла Россию по имени как агрессора, но утверждала, что "все страны должны воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".